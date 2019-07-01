Пенсионерка из Абатского не поверила в историю с ДТП

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бдительная пенсионерка из села Абатское не позволила мошеннику обмануть себя, сообщает УМВД Тюменской области.

70-летней женщине позвонил неизвестный, сообщивший что ее внук совершил ДТП. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что авария серьезная, но за 150 тыс. рублей он сумеет все уладить.

Злоумышленник объяснил, как перевести деньги на его банковскую карту. Однако пенсионерка поняла, что ее пытается обмануть мошенник и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".