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Пенсионерка из Абатского не поверила в историю с ДТП

Происшествия, 12:48 28 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бдительная пенсионерка из села Абатское не позволила мошеннику обмануть себя, сообщает УМВД Тюменской области.

70-летней женщине позвонил неизвестный, сообщивший что ее внук совершил ДТП. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что авария серьезная, но за 150 тыс. рублей он сумеет все уладить.

Злоумышленник объяснил, как перевести деньги на его банковскую карту. Однако пенсионерка поняла, что ее пытается обмануть мошенник и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# Абатское , мошенничество

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