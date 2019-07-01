Югорские спасатели применили пенную атаку на нефтяных резервуарах

| Фото: МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Фото: МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Семь единиц техники и 46 человек личного состава приняли участие в тушении условного возгорания нефтяного резервуара объемом 20 тыс. кубических метров, сообщает МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

По легенде учений, внутри резервуара произошел взрыв. Система охлаждения и пенотушения вышла из строя. Обстановка осложнялась тем, что резервуары находятся группами и огонь угрожал распространиться на соседние объекты.

Через несколько минут первые боевые расчеты были на месте условного пожара и приступили к тушению.

Наиболее эффективный способ тушения горящей жидкости - применение пены. Но, чтобы потушить такой объем и обеспечить охлаждение соседних резервуаров, необходимо было досконально рассчитать количество воды, пенообразователя и как подавать пену на высоту более 15 метров.

| Фото: МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Фото: МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Огнеборцы использовали специальные установки "Пурга-80" и пеноподъемники. После организованной "пенной атаки" условный пожар был ликвидирован.

"На практике бывает по-разному. "Пенная атака" не всегда с первого раза может принести результат. Есть много нюансов: ветер, количество водоисточников. Иногда такие серьезные пожары тушили сутками. Поэтому подготовка необходима. И люди и техника, должны работать как единый механизм. Сегодня с задачами справились хорошо", - отметил руководитель учений, замначальника пожарно-спасательного гарнизона Сергей Чернышов.