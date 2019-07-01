  • 29 июля 201929.07.2019понедельник
  • USD63,1271
    EUR70,3110
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер юго-западный

Югорские спасатели применили пенную атаку на нефтяных резервуарах

Общество, 14:32 29 июля 2019

МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Фото: МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Семь единиц техники и 46 человек личного состава приняли участие в тушении условного возгорания нефтяного резервуара объемом 20 тыс. кубических метров, сообщает МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

По легенде учений, внутри резервуара произошел взрыв. Система охлаждения и пенотушения вышла из строя. Обстановка осложнялась тем, что резервуары находятся группами и огонь угрожал распространиться на соседние объекты.

Через несколько минут первые боевые расчеты были на месте условного пожара и приступили к тушению.

Наиболее эффективный способ тушения горящей жидкости - применение пены. Но, чтобы потушить такой объем и обеспечить охлаждение соседних резервуаров, необходимо было досконально рассчитать количество воды, пенообразователя и как подавать пену на высоту более 15 метров.

МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Фото: МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Огнеборцы использовали специальные установки "Пурга-80" и пеноподъемники. После организованной "пенной атаки" условный пожар был ликвидирован.

"На практике бывает по-разному. "Пенная атака" не всегда с первого раза может принести результат. Есть много нюансов: ветер, количество водоисточников. Иногда такие серьезные пожары тушили сутками. Поэтому подготовка необходима. И люди и техника, должны работать как единый механизм. Сегодня с задачами справились хорошо", - отметил руководитель учений, замначальника пожарно-спасательного гарнизона Сергей Чернышов.

МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Фото: МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Югре , учения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 29.07.2019За долги по алиментам тюменец отработает двадцать часов
15:27 29.07.2019Петр Николаец – один из первых тюменских руководителей, избранных на пост всем коллективом 
14:43 29.07.2019ВТБ помог приобрести оборудование тринадцати детским больницам
14:32 29.07.2019Югорские спасатели применили пенную атаку на нефтяных резервуарах