О качестве и безопасности плодоовощной продукции расскажут по горячей линии

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Горячая линия по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности будет работать с 29 июля по 12 августа, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Получить консультации в управлении можно по телефонам: 20-24-03, 69-67-84, 8-963 086 79 21 (вопросы в области санитарного законодательства); 20-86-66, 20-22-89, 20-31-11 (вопросы защиты прав потребителей) в консультационном центре на базе Центр гигиены и эпидемиологии 68-48-94.

Часы работы горячей линии управления: понедельник - четверг: 9 - 18 часов; пятница: 9 - 16 часов 45 минут; перерыв: 13 – 13 часов 45 минут.

Для жителей муниципальных районов области будут работать горячие линии в территориальных отделах управления.