Эксперты назвали симптомы профессионального выгорания

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Молодые люди от 19 до 25 лет, работающие в разных сферах, чаще других подвержены профессиональному выгоранию, или состоянию полного истощения. Для этого состояния, по оценке специалистов НИИ медицины труда им. академика Н. Ф. Измерова, характерна эмоциональная истощенность, сообщает РИА Новости.

Работник испытывает чувство опустошенности, негативное отношение к профессии, у него снижается общая работоспособность, что приводит к эмоциональным срывам.

Кроме того, человек начинает цинично относиться к работе и чаще вступает в конфликты с окружающими. Специалисты напомнили, что выгорание — это следствие профессионального стресса.

Эмоциональное выгорание свойственно представителям разных профессий, в частности медикам, учителям, сотрудникам полиции, пилотам и социальным работникам. Наиболее предрасположены к нему люди от 19 до 25 лет.

Редукция личностных достижений может проявляться также и в снижении чувства ценности своей деятельности, компетентности и профессиональной самооценки. Из-за этого формируется безразличное отношение к труду и ощущение несостоятельности, отметили в НИИ медицины труда.

При профессиональном выгорании часто возникают головные боли, раздражительность, нарушается сон, а также развиваются зависимости.