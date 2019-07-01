На Протозановском месторождении открылась новая химико-аналитическая лаборатория

| Фото: «РН-Уватнефтегаз» | Фото: «РН-Уватнефтегаз»

Современную испытательную химико-аналитическую лабораторию ввел в опытно-промышленную эксплуатацию "РН-Уватнефтегаз" на Протозановском месторождении, сообщает пресс-служба компании.

Новая стационарная лаборатория будет полностью обеспечивать контроль качества нефти, поступающей с месторождений Протозановского хаба Центрального Увата. Текущие запасы его месторождений превышают 46 млн тонн нефти.

В здании лаборатории оборудован аналитический зал для испытаний, склады для хранения реактивов, резервного оборудования и материалов, необходимых для аналитического контроля. Специалисты испытательной химико-аналитической лаборатории в круглосуточном режиме обеспечивают контроль качества нефти, проверяя ее на соответствие действующим высоким стандартам компании и ГОСТ.

Новое технологическое оборудование лаборатории также позволит начать оценку качества трудноизвлекаемых типов нефти.

Особое внимание при строительстве здания лаборатории уделялось вопросам промышленной и экологической безопасности. В лаборатории установлена современная вентиляционная система, обеспечивающая необходимый уровень воздухообмена. Также помещение оборудовано системой, используемой для экстренной промывки глаз и тела сотрудника, работающего с химическими реактивами.