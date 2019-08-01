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Дорожные знаки предупреждают об опасности на двадцати участках региональных дорог

Общество, 18:11 01 августа 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

20 аварийно опасных участков на региональных дорогах оборудованы знаками "Фотовидеофиксация" и "Ограничение максимальной скорости", на дорожное полотно нанесена разметка "Фотовидеофиксация". Об этом сообщает областное Главное управление строительства.

Всего комплексами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения оснастят более 800 аварийно-опасных участков дорог Тюменской области. Рядом со стационарными и передвижными комплексами фотовидеофиксации появятся дорожные знаки.

Информация о местах установки стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации опубликована на официальных ресурсах ГИБДД.

Напомним, что 26 июня президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения, заявил, что камеры на автодорогах устанавливаются для снижения аварийности, их нельзя прятать на опасных участках, чтобы подвести водителей под штраф. Он поручил навести порядок в ситуации с установкой камер на дорогах.

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# камеры видеонаблюдения , правила дорожного движения

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