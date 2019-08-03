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Письмо из Хогвартса собрало философов со всего мира в Тюмени

Общество, 20:19 03 августа 2019

sunsiberia.utmn.ru | Фото: sunsiberia.utmn.ru

Исследовательская школа Иллюминация 2.0 работает на базе Лукашино Тюменского госуниверситета 29 июля по 4 августа.

В 40 километрах от Тюмени, без Интернета, академических сетей и иерархии ученые из Бристоля, Гарварда, Хартфордшира, Стокгольма, Констанца, Бостона, Люнебурга, Москвы и Тюмени коллективно создают новую философскую теорию.

Вход на мероприятие получили избранные: прочитав письмо из Хогвартса, они могли подать заявку на сайте и написать эссе на английском языке. Знание иностранного принципиально, ведь общение между философами проходит, преимущественно, на английском. Что касается материальной стороны вопроса, она, как известно, для философии значения не имеет. Организаторы взяли на себя затраты на проживание и дорогу до места проведения школы.

На мероприятии работает два трека. Первый посвящен основаниям разума и обоснованиям науки, второй – формализму и репрезентациям.

4 августа философы подведут итоги, обращаясь к проблеме современных технологий. Техника стирает грань между человеческим и нечеловеческим, потому что дроны, социальные сети, видеоигры, интеллектуальная инфраструктура – в какой-то момент начинают вести себя не так, как было задумано ее создателями. Технологии позволяют переосмыслить и изменить саму реальность, а значит – требуют особого внимания исследователей, сообщается на официальном сайте проекта.

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# ТюмГУ , философия , школа

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