Обстоятельства гибели подростка в Екатеринбурге выясняют следователи

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Проверку по факту гибели 15-летнего подростка в Екатеринбурге организовали следователи, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Сообщение о том, что с крыши одноэтажной заброшенной постройки по ул. Московской в Екатеринбурге упал 15-летний школьник, поступило в полицию вечером 3 августа. Несовершеннолетний скончался до приезда скорой помощи.

"По предварительным данным, подросток гулял в районе заброшенного здания в компании двоих сверстников. Затем он один решил залезть на крышу дома. Двое других школьников находились на улице. В это время и произошел инцидент", — рассказали в ведомстве.

Следователь осмотрел место происшествия. Тело подростка направили на вскрытие для выяснения точной причины смерти. Двух школьников и мать погибшего опросили. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.