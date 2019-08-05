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Обстоятельства гибели подростка в Екатеринбурге выясняют следователи

Происшествия, 17:16 05 августа 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Проверку по факту гибели 15-летнего подростка в Екатеринбурге организовали следователи, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Сообщение о том, что с крыши одноэтажной заброшенной постройки по ул. Московской в Екатеринбурге упал 15-летний школьник, поступило в полицию вечером 3 августа. Несовершеннолетний скончался до приезда скорой помощи.

"По предварительным данным, подросток гулял в районе заброшенного здания в компании двоих сверстников. Затем он один решил залезть на крышу дома. Двое других школьников находились на улице. В это время и произошел инцидент", — рассказали в ведомстве.

Следователь осмотрел место происшествия. Тело подростка направили на вскрытие для выяснения точной причины смерти. Двух школьников и мать погибшего опросили. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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# подростки , проверка , следователи

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