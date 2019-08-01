Двести шестьдесят лет назад русские войска выиграли битву при Кунерсдорфе

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

12 августа 1759 года армия под командованием Петра Салтыкова разгромила прусские войска в битве при Кунерсдорфе, ставшей венцом русских побед в Семилетней войне. Разгром армии Фридриха II был полный, а сам он едва не был пленен казаками. После этой битвы русские войска вошли в Берлин.

Фридрих II с армией в 48 тыс. человек, идя навстречу противнику с юга, переправился с левого берега р. Одер на правый и занял позицию восточнее селения Кунерсдорф, около которого находилась основная группировка русско-австрийских войск во главе с главнокомандующим Петром Салтыковым. Готовясь к встрече с противником, союзные войска расположились на трех господствующих высотах, отделенных друг от друга оврагами и болотистой низиной.

План Салтыкова, выбравшего эту позицию, заключался в том, чтобы заставить пруссаков наступать на хорошо укрепленный и расположенный на пересеченной местности левый фланг союзных войск, близ всех находившийся к противнику, измотать здесь его силы и затем, прочно удерживая центр и правый фланг, перейти в общее наступление.

Завязался ожесточенный бой. Фридрих II бросал в атаку все новые и новые силы, но русские отбивали их. Наконец, стремясь переломить ситуацию, Фридрих II бросил в бой свою конницу, считавшуюся тогда лучшей в Европе. Однако рельеф местности ограничивал ее маневренность, и в конце концов прусская конница, неся огромные потери, обратилась в бегство.

Напрягая последние силы, прусская пехота отчаянным броском захватила главную высоту правого фланга Салтыкова, где находилась сильная российская батарея, но вскоре была сброшена ответной контратакой.

Военные резервы Фридриха II были исчерпаны, сил для атак больше не оставалось. Увидев и поняв это, Салтыков издал приказ об общем наступлении, которое обратило обессиленного противника в бегство. Продолжавшееся около семи часов сражение закончилось сокрушительным разгромом прусской армии, остатки которой бежали за Одер.

Использована информация Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество"