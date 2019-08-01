Четыре тысячи зрителей собрал фестиваль "Сорвиголова" в Екатеринбурге

| Фото: фестиваль “Сорвиголова” | Фото: фестиваль “Сорвиголова”

Более 4 тыс. зрителей собрал фестиваль “Сорвиголова” в Екатеринбурге 11 августа. Мероприятие включало 14 категорий соревнований, пять активных зон и привлекло сотни участников со всего региона, сообщают организаторы фестиваля.

За 10 часов гости смогли насладиться выступлениями профессионалов в самых различных дисциплинах : мотокросс, чирлидинг, граффити, битбокс, диджеинг, роллеры, воркаут, hip‑hop, брейкданс, футбольный фристайл, сапсерфинг.

В каждой дисциплине приглашенные эксперты выбрали самых лучших представителей, которые были удостоены не только кубка и звания "Сорвиголовы", но и получили ценные призы: сертификаты на семейный и спортивный отдых, часы, наборы косметики, сертификаты на экстремальные развлечения и экипировку.

Одним из самых ожидаемых событий фестиваля стало установление нового рекорда - чемпион мотокросса Иван Пушкарев совершил прыжок в высоту на 13 метров на своем байке.