Несколько интерактивных площадок откроются на фестивале "Земля больших людей" в Ишиме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Земля больших людей", посвященный 75-летию Тюменской области, пройдет в Фестивальном парке Ишима 18 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Жителей и гостей города приглашают принять участие в работе интерактивных творческих площадок "Многоликий Ишим", "В некотором царстве", "Край родной в красках", контактный зоопарк и других с 14 часов.

Дети и их родители смогут стать участниками игрового квеста "Любимый край". Жителей города ждет яркая концертная программа с участием творческих групп, подведение итогов конкурса чтецов "Родной мой край, ты часть моей державы" и зажигательная молодежная дискотека. На площади у центральной сцены будут представлены кухни с дегустацией традиционных национальных блюд.

Торжественное открытие праздника "Моя любимая область" состоится в 17 часов. Продолжит программу праздничный концерт с участием приглашенной группы "Хуга" и студии "Максимум".

"Театр под открытым небом" представит театрализованную презентацию сказки "Конек-Горбунок", поставленную артистами Ишимского народного театра.

Для молодежи подготовлен фестиваль современных экстремальных видов спорта Extreme Fast. Он объединит межрегиональные соревнования в дисциплине стрит-воркаут по двум номинациям — "Индивидуальный фристайл" и "Силовое троеборье". А также будет работать площадка по автомодельному и танкомодельному спорту.

Ишимцев золотого возраста встретит танцевальная ретроплощадка под звуки духового оркестра.

Для жителей Ишима в Фестивальном парке будет работать палатка центра здоровья.

Параллельно в спортивно-оздоровительном комплексе "Локомотив" состоится футбольный и волейбольные матчи. На стадионе "Центральный" пройдет фестиваль "Здравый смысл".

Полную программу праздника можно посмотреть здесь.