В Запсибкомбанке действует бесплатный доступ к ЭДО "Калуга Астрал"

| Фото: ПАО "Запсибкомбанк" во ВКонтакте | Фото: ПАО "Запсибкомбанк" во ВКонтакте

В Запсибкомбанке осуществлен доступ бесплатного электронного документооборота с контрагентами от оператора ЭДО "Калуга Астрал", сообщает банк.

С июля 2019 года в Запсибкомбанке внедрена возможность подписания документов в системе "ЗапСиб iNet" усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

В качестве дополнительного бонуса для всех клиентов банка, которые приобрели УКЭП, до конца 2019 года сервис по электронному документообороту с контрагентами системы "Астрал онлайн" предоставляется бесплатно. При этом стандартная оплата использования системы ЭДО составляет от 1 тыс. 200 до 70 тыс. рублей в год.

"Астрал онлайн" позволяет обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами, создавать первичные бухгалтерские документы, получать доступ в систему электронного документооборота через web-интерфейс, хранить документы в электронном виде, а также настраивать доступ сотрудников к ЭДО и права на согласование/подписание документов по своему усмотрению.

Чтобы бесплатно подключиться к системе электронного документооборота "Астрал онлайн", клиентам необходимо:

Перейти по ссылке. Установить плагин "Астрал", при необходимости выполнить необходимые настройки в соответствии с инструкцией по работе с системой "Астрал онлайн" (прилагается к новости). Авторизоваться в системе при помощи усиленной квалифицированной электронной подписи, выпущенной удостоверяющим центром "Программы и решения". Сообщить сотруднику банка о своем намерении воспользоваться системой электронного документооборота для совершения необходимых настроек со стороны ООО "Электронный эксперт".

"Мы постоянно совершенствуем дистанционные каналы банковского сервиса для корпоративных клиентов, ведь более 81 процент из них выбирают обслуживание в системе "ЗапСиб iNet", а не в офисе банка. Действительно, будущее стоит за дистанционной формой обслуживания, так как это удобно, быстро и комфортно, поэтому мы привлекаем к работе надежных партнеров, в сотрудничестве с которыми корпоративные клиенты Запсибкомбанка получают очевидные преимущества и выгоды", – прокомментировала директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Оформить заявку на УКЭП организации можно в офисе обслуживания или оставив запрос на звонок на сайте банка.