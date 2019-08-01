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Продукция предприятий малого и среднего бизнеса Тюмени может получить народное признание

Экономика, 17:16 16 августа 2019

Фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Администрация Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области начинают проведение серии встреч с предпринимателями по теме участия в конкурсе "Тюменская марка-2019", сообщили в пресс-службе ТПП ТО.

Для малого и среднего бизнеса Тюмени будут обозначены основные моменты участия, даны подробные консультации о правильном заполнении заявки и подаче документов, правилах начисления баллов, проведения масштабной выставки и многом другом.

"Мы заинтересованы, чтобы в народном конкурсе приняли участие сильные, успешные компании города Тюмени, готовые к постоянному развитию и ориентированные на запросы потребителей и их мнение. Таких участников мы приглашаем", - отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина.

Встречи будут проводиться ежедневно с 20 по 23 августа с 9 часов 30 минут до 11 часов в конференц-зале ТПП ТО (ул. Хохрякова, 9/1).

Предварительная регистрация обязательна по телефону: 689-379 (доб. 106) или по электронной почте katerina-tsareva@list.ru

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# бизнес , Тюменская марка

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