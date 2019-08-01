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В Увате автоинспекторы призвали водителей регулярно отдыхать в дороге

Общество, 15:16 18 августа 2019

72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

В рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" автоинспекторы и сотрудники уватской больницы провели акцию "Усталости – нет!" на участке автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, сообщает УМВД Тюменской области.

Транзитным водителям, напомнили, насколько важно следить за своим самочувствием во время долгих поездок. Желающим предложили измерить артериальное давление, и рассказали по каким признакам можно распознать усталость.

Фельдшер показал простой комплекс упражнений, который поможет взбодриться во время поездки. А инспекторы ДПС предложили оптимальный график остановок для отдыха и вручили памятки.

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# ГИБДД Тюменской области , Уват

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