Альбом об истории Тюмени презентуют в центральной библиотеке

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Презентация альбома доктора искусствоведения Натальи Сезевой "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника XVII-XXI вв." начнется в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) 21 августа в 14 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Второе, дополненное и переработанное издание вышло в свет в 2019 году. Основу альбома составляют репродукции картин известных тюменских художников Виктора Овчарова, Анатолия Седова, Юрия Рыбьякова, Александра Новика, Михаила Гардубея и Юрия Юдина. Дополнением стали работы молодых мастеров изобразительного искусства.

Кроме живописных изображений стародавних улочек и старых домов в альбоме размещены старинные фотографии, которые позволяют проследить ход времени и изменения в облике города на протяжении XIX – начала XXI века.

Также издание дополнено цитатами из путевых заметок, дневников, писем, воспоминаний известных писателей, служителей церкви, дипломатов, побывавших в Тюмени в прошлые века.

Презентация будет интересна горожанам разных возрастов. Гости библиотеки узнают от автора-составителя альбома Натальи Сезевой сведения из истории города, получат ответы на вопросы.