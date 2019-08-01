  • 20 августа 201920.08.2019вторник
  • USD66,6082
    EUR73,9484
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер северо-западный

Альбом об истории Тюмени презентуют в центральной библиотеке

Общество, 09:46 20 августа 2019

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Презентация альбома доктора искусствоведения Натальи Сезевой "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника XVII-XXI вв." начнется в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) 21 августа в 14 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Второе, дополненное и переработанное издание вышло в свет в 2019 году. Основу альбома составляют репродукции картин известных тюменских художников Виктора Овчарова, Анатолия Седова, Юрия Рыбьякова, Александра Новика, Михаила Гардубея и Юрия Юдина. Дополнением стали работы молодых мастеров изобразительного искусства.

Кроме живописных изображений стародавних улочек и старых домов в альбоме размещены старинные фотографии, которые позволяют проследить ход времени и изменения в облике города на протяжении XIX – начала XXI века.

Также издание дополнено цитатами из путевых заметок, дневников, писем, воспоминаний известных писателей, служителей церкви, дипломатов, побывавших в Тюмени в прошлые века.

Презентация будет интересна горожанам разных возрастов. Гости библиотеки узнают от автора-составителя альбома Натальи Сезевой сведения из истории города, получат ответы на вопросы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# альбом , художники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:19 20.08.2019В Тюмени завершен ремонт теплосетей на восьми объектах
09:57 20.08.2019Эксперты: жители тюменского пригорода доверяют сельским учителям
09:46 20.08.2019Альбом об истории Тюмени презентуют в центральной библиотеке
09:24 20.08.2019Программа "Триколор родной страны" развернется у ДК "Строитель"