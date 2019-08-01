Тюменские ученые нашли ген, отвечающий за качество пшеницы

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Гены, ответственные за синтез белка, повышающего качество пшеницы, обнаружили ученые ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Сотрудники института биологии проанализировали геном пшеницы мягкой и обнаружили в нем участки, кодирующие синтез глиадина - белка клейковины (глютена). Исследователи также выявили варианты генов, оптимальные для получения качественного урожая в условиях Северного Казахстана.

Зачастую в муку, полученную из низкокачественного зерна, добавляются различные улучшающие ее свойства вещества, например сухая клейковина. Эти вещества повышают характеристики, но частое употребление продуктов питания из такой муки может нанести вред организму человека. Для снижения рисков заболеваний необходимо выращивать качественное зерно. Здесь на помощь приходит молекулярная биология и генетика.

Анализируя вариации ДНК и белков растений, можно найти факторы, связанные с качеством зерна. Особую функцию в формировании последнего имеет группа запасных белков-проламинов формирующих клейковинный комплекс зерна. Клейковина или глютен пшеницы состоит из глиадина и глютенина и представляет собой азотистое вещество, напрямую влияющее на конечное качество продукта питания.

Группа ученых из института биологии ТюмГУ и исследовательских организаций Казахстана и Австралии провела исследования, посвященные вариантов генов, контролирующих синтез глиадина.

"Мы провели электрофоретический анализ глиадина зерна пшеницы, произрастающей в засушливых условиях Северного Казахстана. В результате были выявлены наиболее часто встречающиеся варианты генов, которые отвечают за синтез белка. Литературные данные отечественных и зарубежных авторов позволили нам установить, что гены пшеницы, наиболее распространенные в конкретных климатических условиях, могут быть связаны с устойчивостью к стрессовым воздействиям внешней среды и качественными характеристиками зерна. Комбинация всех этих генов позволит создать качественно новые виды растений", - рассказала заведующая кафедрой ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Нина Боме.

Ученые планируют провести исследования образцов пшеницы, произрастающей в сибирском климате. Они хотят найти связи между качественными показателями зерна и присутствием определенных форм генов глиадина и глютенина. Результаты этих исследований помогут создать новые качественные сорта и селекционные линии, растущие в изменяющихся условиях климата. Зерно таких растений не будет нуждаться в дополнительной обработке, а значит, мука и мучные изделия из нее окажутся безопасны для человека.