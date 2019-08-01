Шахматная школа для детей открылась в жилом комплексе "Ожогино"

| Фото: отдел маркетинга АО "Партнер-Строй" | Фото: отдел маркетинга АО "Партнер-Строй"

Около 30 юных шахматистов боролись за Кубок Анатолия Карпова и призы холдинга "Партнер" на открытии детского шахматного клуба в жилом комплексе "Ожогино".

Руководитель холдинга Геннадий Разницын предоставил для занятий шахматами клуб жильцов. Это любимое место жителей "Ожогино", где проводятся мероприятия, работают кружки, есть кухня для проведения торжественных событий. Новым направлением деятельности клуба стали шахматы.

С открытием клуба шахматистов поздравили председатель Попечительского совета областной шахматной федерации, выдающийся гроссмейстер Анатолий Карпов, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, первый заместитель председателя Тюменской областной думы, лидер фракции партии "Единая Россия" Андрей Артюхов, исполнительный директор федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян и руководитель федерации шахмат Тюменской области Геннадий Шантуров.

Анатолий Карпов вручил памятную медаль "За вклад в развитие шахмат" руководителю холдинга "Партнер", вице-президенту областной шахматной федерации Геннадию Разницыну. Занимаясь интеллектуальной игрой в детстве, он завоевал титул чемпиона Свердловской области по шахматам среди школьников. Затем, став кандидатом в мастера спорта, участвовал в чемпионатах Тюменской области. Геннадий Разницын давно поддерживает шахматы в регионе и в том, что юные шахматисты Тюмени добиваются результатов на российских и международных соревнованиях, есть и его существенный вклад.