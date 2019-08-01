Более пятисот первокурсников зачислены в Аграрный университет

| Фото: архив ГАУ Северного Зауралья | Фото: архив ГАУ Северного Зауралья

Более пятисот студентов зачислено в 2019 году в государственный аграрный университет Северного Зауралья. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил специалист управления по информационной политике вуза Лев Гуляев.

"На сегодняшний день на очное отделение бакалавриата и специалитета зачислен 521 человек, - рассказал он. – Не думаю, что за оставшиеся три дня приемной кампании эта цифра значительно изменится".

Со 2 сентября первокурсники начнут обучение по шести основным направлениям подготовки: агроинженерия, агрономия, ветеринария, зоотехния, технология производства и переработки сельхозпродукции, водные биоресурсы и аквакультура. С ними уже встретилась ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко.

Сочетание теоретических знаний с практической работой на конкретных предприятиях, по ее словам, значительно повышает уровень подготовки будущих специалистов.

"Вы выбрали наш университет и уверяю, что вы не пожалеете, – подчеркнула она. – Мы стараемся сделать образование качественным, чтобы вы были не теоретиками, а пpaктикo-opиeнтиpoвaнными специалистами. Для этого у нас есть все возможности".

Между аграрным университетом и департаментом АПК Тюменской области заключено соглашение о сотрудничестве. Это, по определению директора департамента Владимира Чейметова, абсолютно предметный и содержательный документ, где определены конкретные специалисты и поставлены четкие задачи по их подготовке. Этот план мероприятий позволит агроуниверситету выступить флагманом в подготовке кадров и работе научной школы для сельскохозяйственного производства региона.

В принятом плане обозначены два основных направления деятельности университета —это кадровое и научно-инновационное обеспечение АПК. Однако решить проблему обеспечения агропромышленного комплекса Тюменской области востребованными кадрами, используя только силы и средства образовательных учреждений данного профиля, практически невозможно. Для осуществления более качественной подготовки кадров департамент агропромышленного комплекса Тюменской области отобрал для университета 36 базовых сельхозпредприятий, с которыми были подписаны соглашения об участии в практической подготовке будущих специалистов и оказании помощи в проведении научно-исследовательских работ. В их числе ООО "Агрофирма "КРиММ"", ЗАО "Центральное", ООО "Согласие", ОАО Мясокомбинат "Ялуторовский", ООО "Ясень-Агро", ЗАО Птицефабрика "Пышминская" и другие.

Кроме того, ректор рассказала бывшим абитуриентам, что в университете каждый найдет, где проявить себя. Творческих людей ждут в команде КВН, она в мае 2019 года ездила выступать в Минск. Для тех, кто любит активно проводить время есть спортивный комплекс и конноспортивная школа, воспитавшие мастеров спорта России.

"У вас начинаются четыре года счастливой увлекательной жизни, увидимся в сентябре", – отметила Елена Бойко.

Государственный аграрный университет Северного Зауралья является региональным центром образовательной деятельности, научного обеспечения и производства наукоемкой продукции в агропромышленном комплексе Тюменской области.

В университете обучаются более 4,5 тыс. студентов и слушателей по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Борис Олейник