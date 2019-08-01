В Тюмени продолжается ремонт пешеходных дорожек

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

12,5 км пешеходных дорожек будут отремонтированы в Тюмени. Большая часть из них проходит возле школ, сообщает администрация города.

Так, в Восточном округе отремонтируют четыре объекта. Один из них, у школы № 60 по ул. Логунова, длиной 150 метров и шириной 2,25 метров станет удобным для передвижения даже небольших групп.

Еще до трех школ округа – № 63, 65 и 68 – можно будет беспрепятственно прогуляться по новым дорожкам.

Тротуар у школы № 68 протяженностью 600 метров соединится с ремонтируемой сейчас сетью дорожек во двое по ул. Широтной, 39, и замкнется у обводненного карьера Школьный.

Все дорожки и тротуары, ведущие к школам, планируется отремонтировать до начала учебного года.

"В этот период тротуары у нас в приоритете, особенно те, что максимально приближены к учебным заведениям. Именно таким образом сформированы графики всех работ. Мы рассчитываем, что уже 1 сентября тротуары, по которым дети ходят в школу, должны быть готовы", - отметил заместитель главы администрации города Павел Перевалов.