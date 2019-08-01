В микрорайоне Левобережье Тобольска установят новую детскую площадку

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Новую детскую площадку установят в Тобольске напротив дома №22 по ул. Павлова в микрорайоне Левобережье. Такое поручение дал глава города Максим Афанасьев, сообщает городская администрация.

Детская площадка будет посвящена персонажу сказки Петра Ершова Коньку-горбунку. Завершить работы планируется до конца августа.

Проблему отсутствия мест для отдыха и игр озвучивали горожане в ходе визита Максима Афанасьева в микрорайон. В ходе рабочей поездки глава города также проверил работу ключевых объектов жизнеобеспечения - паромную переправу, фельдшерско-акушерский пункт, школу, магазины. Посмотрел состояние улиц, придомовых территорий, береговой дамбы, инженерных сетей.

Выявленные проблемы требуют времени и в настоящее время находятся в работе.