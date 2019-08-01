Почтовые отделения в Тюмени переехали на время ремонта

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Два почтовых отделения Тюменской области поменяют местоположение на время ремонта. С 20 августа клиентов отделения № 30 по ул. Калинина, 141 обслуживают по адресу Гастелло, 67, сообщает региональное отделение Почты России.

Почтовое отделение пос. Яр по ул. Трактовая,2 также на время ремонта планируется переместить. Вопрос по новому месту размещения находится на согласовании.

В 2019 году тюменский филиал Почты России приступил к комплексному ремонту отделений в Тюмени, Тобольске, поселке Яр, Вагае и Увате. Ремонтные работы в ближайшее время начнутся в отделениях связи в Тюмени по ул. Магистральная, 10 б, в Увате по ул.С. Разина, 21 и Вагае по ул. Ленина, 1.

В Тобольске ремонт уже идет полным ходом. Клиентов, относящихся к отделению № 57 по адресу 7 мкрн., 5, с конца июля обслуживают в отделении № 50 по адресу: 4 мкрн, 42/1.

До конца года планируется отремонтировать более 30 отделений, в том числе 27 из них приведут в соответствие с требованиями проекта "Доступная среда". Появится разметка, кнопки для вызова сотрудников почты.

Для инвалидов-колясочников отделения будут оборудованы пандусами и поручнями, входные группы будут отремонтированы в соответствии с требованиями доступности зданий. Для людей со слабым зрением используют напольные тактильные элементы и разместят надписи, выполненные шрифтом Брайля.