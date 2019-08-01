Максим Афанасьев: фестиваль "Уха-царица" станет еще масштабней

Фестиваль "Уха-царица" стал знаковым не только для Тобольска, но и всего региона. Об этом на открытии гастрономического фестиваля заявил мэр города Максим Афанасьев

"Сибирь всегда была богата рыбой, где как не у нас проводить подобные фестивали. Не только тоболяки, но жители других городов становятся участниками этого фестиваля. Я уверен, что нужно сделать "Уху-царицу" еще более зрелищной и масштабной. Мы готовы выслушать все предложения и пожелания", - отметил он.

Участниками седьмого гастрономического фестиваля "Уха-царица" стали 10 кафе и ресторанов из Тобольска, Тюмени и Курганской области. Шеф-повара приготовят уху по своим уникальным рецептам. Также организаторы вместе с почетными гостями фестиваля приготовят 1 тыс. котлет из щуки, которыми угостят всех желающих.

Напомним, фестиваль проходит по Тобольском, в живописном месте: в с. Абалак. Официальный старт был дан в 6 утра. По итогам конкурса "Ловись, рыбка", жюри назовет победителей в номинациях "Самый большой улов", "Самая крупная рыба", "Юный рыболов" и "Женщина-рыбачка". Победитель получит новую лодку.

Также на фестивале проходят мастер-классы по чистке и разделке рыбы, засолке рыбы, изготовлению сувениров, росписи домашних пряников и др. Работает выставка-ярмарка кулинарной и рыбной продукции и сувениров. среди гостей и участников фестиваля разыграют призы и подарки на 300 тыс. рублей.

С 15 до 17 часов а берегу Иртыша будет работать площадка бардовской песни и поэзии "Открытый микрофон", с 17 до 18 часов 30 минут - танцплощадка "Шлягеры 80-х".

Евгений Новоселов