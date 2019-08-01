Ветеринарный кабинет в Аромашево открыт по программе "Самозанятость населения"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Жительница Аромашево, выпускница аграрного университета Анастасия Анкушева открыла кабинет ветеринара по программе "Самозанятость населения", сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Находясь в отпуске по уходу за ребенком, Анастасия Анкушева поняла, что квалифицированные ветеринары в районе востребованы, и приняла решение открыть собственное дело.

Для этого обратилась в центр занятости населения Аромашевского района. Ей помогли пройти обучение по курсу "Основы предпринимательской деятельности". По окончании учебы Анастасия Анкушева защитила бизнес-план, зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и получила финансовую помощь в размере 192 тыс. рублей. Стартовый капитал позволил приобрести необходимое оборудование, разместить рекламу.

Ветеринарные услуги начинающий предприниматель оказывает в полном объеме – это первичный прием и консультации, терапевтическое обслуживание, вакцинация, хирургическое обслуживание и операции, дополнительные услуги (вызов врача на дом), стоматология, ультразвуковая диагностика внутренних органов, лабораторная диагностика.

Всего по Тюменской области с начала 2019 года помощь в открытии собственного дела получили 186 граждан.