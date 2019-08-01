Почему Менделеев - гений, расскажут на лекции в ТюмГУ

| Фото: tonb.ru | Фото: tonb.ru

Лекция "Международный год Периодической таблицы, или Почему Менделеев – гений" пройдет в Белом зале ТюмГУ (ул. Володарского, 6) 28 августа в 14 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Лекцию прочтет Владимир Шильцев – русский и американский физик, специалист в области ускорителей и коллайдеров для физики элементарных частиц; директор Центра ускорительной физики (Национальная Ускорительная Лаборатория им. Э. Ферми, США), президент ассоциации RASA (2014—2016) и RASA-USA (2012—2014).

Вход на лекцию свободный.