Пиарщики АО "Газпром энергосбыт Тюмень" стали призерами всероссийского конкурса

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

АО "Газпром энергосбыт Тюмень" заняло первое место в номинации "Лучший потребитель — надежный партнер" на региональном этапе V Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК", представив проект "Оставьте лишнее, возьмите нужное!" по стимулированию платежей потребителей-физических лиц перед отпускным и дачным сезонами.

Итоги конкурса жюри под руководством директора Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры Ильи Кима подвело 15 августа 2019 года.

Конкурс проводится с 2015 года при поддержке Минэнерго России. Организаторами регионального этапа выступают департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры и центр развития ЖКК и энергосбережения Югры.

На региональный этап премии были представлены 29 проектов. Оценка работ осуществлялась в два этапа: на первом было проведено открытое интернет-голосование на сайте mediatek.ugraces.ru, на втором работы оценивали члены конкурсной комиссии. На основании итоговой оценки были определены победители регионального этапа конкурса. Член конкурсной комиссии, заместитель главного редактора газеты "Новости Югры" Михаил Осипов отметил высокий уровень и качество представленных работ, простоту их изложения и доступность информации для любого круга читателей.

Лучшие из них, в числе которых и PR-проект АО "Газпром энергосбыт Тюмень", в октябре 2019 года будут представлены в Москве в рамках федерального этапа конкурса: их рассмотрит экспертный совет жюри, которое возглавляет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подведение итогов "МедиаТЭК-2019" состоится в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" со 2 по 5 октября 2019 года.

PR-проекты АО "Газпром энергосбыт Тюмень" ежегодно представляются к участию в конкурсе "МедиаТЭК", становясь призерами в различных номинациях: так, в 2018 году компания была признана победителем регионального этапа в номинациях "Лучшая пресс-служба региональной компании топливно-энергетического комплекса" за проект "PRO ТЭК" и "Современное производство и развитие ТЭК" за проект "Онлайн-квитанции — зеленый свет!", а также стала бронзовым призером федерального этапа конкурса в номинации "Современное производство и развитие ТЭК".