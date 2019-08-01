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В Тюменской области завершается уборка гороха

Экономика, 13:26 27 августа 2019

mcx.ru | Фото: mcx.ru

В хозяйствах 11 муниципалитетов Тюменской области завершена уборка гороха. Об этом сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области.

С плановыми показателями справились земледельцы Абатского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Казанского, Омутинского, Сорокинского, Юргинского, Ялуторовского муниципальных районов и Заводоуковского и Голышмановского городских округов. Близки к завершению уборки гороха и хозяйства Ишимского и Упоровского муниципальных районов, где эта культура убрана с 94 и 98 % площадей соответственно.

В целом по области план по уборке гороха выполнен на 91%. Собрано 61,5 тысяч тонн этой культуры. Средняя урожайность составила 24 центнера с гектара.

Борис Олейник

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# горох , уборка урожая

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