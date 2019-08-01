Тюменский MAKERTHON получил признание на федеральном уровне

| Фото: группа «Проектный марафон «MAKERTHON» ВКонтакте | Фото: группа «Проектный марафон «MAKERTHON» ВКонтакте

Грант на реализацию проекта "MAKERTHON&MAKERTHON Kids" в сумме 760 тыс. рублей получили представители Тюменского госуниверситета на смене экосреда-ИТ форума "Территория смыслов". Проект тюменцев направлен на развитие инженерного творчества, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Эксперты Федерального агентства по делам молодежи высоко оценили идею объединенной команды бизнес-акселератора и Центра молодежного инновационного творчества "ФабЛаб ТюмГУ", и выразили готовность поддержать идею на всех этапах ее развития.

По словам эксперта бизнес-акселератора технологического парка ТюмГУ Дарьи Стародумовой, проект входит в список 72 лучших социально-ориентированных инициатив Тюменской области.

"В университете есть большой задел по развитию технологических проектов. Наша команда провела уже четыре марафона MAKERTHON. Теперь, с грантовой поддержкой, мы можем масштабировать наш успешный опыт создания и акселерации студенческих стартапов в Тюменской области", - отметила она.

Программа "MAKERTHON&MAKERTHON Kids" состоит из образовательных блоков, которые реализуются в Тюмени, Ишиме и Тобольске. Финалом проекта станет мероприятие в формате мейкертона для студентов, аспирантов, молодых ученых, работающей молодежи и для учащихся общеобразовательных организаций на базе ЦМИТ "ФабЛаб ТюмГУ". Участие в финальном проектном марафоне примут как опытные проектные команды региона, так и начинающие мейкеры.

Очная образовательная программа пройдет в формате трехдневного модуля со свободным выбором траектории обучения, состоящей из трех основных форматов: микроконтроллеры, программирование и создание мобильных приложений, 3D-моделирование и 2D-графика. Программа также включает в себя задания на развитие soft-skills в формате коротких тренинговых модулей и инженерных соревнований.