Тюменцев проконсультируют по вопросам регистрации "долевки"

| Фото: управление Росреестра по Тюменской области | Фото: управление Росреестра по Тюменской области

Прямую линию по вопросам, связанным с особенностями государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве и прав на объекты долевого строительства, проведут специалисты управления Росреестра по Тюменской области 29 августа, сообщает ведомство.

Проконсультирует жителей региона заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Наиля Гизатуллина. Прямую линию проведут по телефону 43-28-43 с 11 до 12 часов.