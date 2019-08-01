  • 29 августа 201929.08.2019четверг
  • USD66,4127
    EUR73,6583
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер северо-восточный

Тюменцев проконсультируют по вопросам регистрации "долевки"

Общество, 08:51 29 августа 2019

управление Росреестра по Тюменской области | Фото: управление Росреестра по Тюменской области

Прямую линию по вопросам, связанным с особенностями государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве и прав на объекты долевого строительства, проведут специалисты управления Росреестра по Тюменской области 29 августа, сообщает ведомство.

Проконсультирует жителей региона заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Наиля Гизатуллина. Прямую линию проведут по телефону 43-28-43 с 11 до 12 часов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# консультация , недвижимость , прямая линия , Росреестр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:13 29.08.2019Тюменскую саунд-драму "Фрида: спектр независимости" увидят челябинские зрители
08:51 29.08.2019Тюменцев проконсультируют по вопросам регистрации "долевки"
08:40 29.08.2019Выставка-ярмарка ЦАПП откроется в опорном вузе
08:29 29.08.2019Форум "Синергия Сибири" пройдет в Тюмени в ноябре