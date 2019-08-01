День открытых дверей в СДЮСШ "Прибой" пройдет 1 сентября

Фото: СДЮСШ "Прибой" Фото: СДЮСШ "Прибой"

Записать детей в секции ДЮСШ "Прибой" тюменцы смогут в День открытых дверей, который пройдет 1 сентября с 10 до 16 часов в трех спортивных комплексах, сообщили в пресс-службе спортивной школы.

Мальчишек и девчонок, а также их родителей будут ждать в СК "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, корпус 1), на катке "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, строение 1) и в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а).

Высококвалифицированные тренеры-преподаватели расскажут о работе спортивных отделений школы, условиях приема и дополнительных услугах. Здесь же можно будет записаться на спортивные секции, в том числе бесплатные.