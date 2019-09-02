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Разработка тюменского ученого поможет аграриям повысить урожайность

Общество, 10:19 02 сентября 2019

phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Грант Российского фонда фундаментальных исследований в размере одного миллиона рублей выиграл профессор Аграрного университета Северного Зауралья. Николай Абрамов разрабатывает методику определения элементов питания в почве с помощью систем спутниковой навигации, сообщает пресс-служба вуза.

Методика тюменского ученого позволит более точно определять содержание минералов или их недостаток и оперативно восполнять их дефицит. Аграрным предприятиям такая технология поможет повысить объем продукции и улучшить ее качество.

Николай Абрамов рассчитывает на внедрение своего проекта в масштабах всего государства, а не отдельных регионов.

Результаты работы планируется представить в октябре 2019 года во Всероссийском научно-исследовательском институте агрохимии Д. Прянишникова, где соберутся ведущие ученые страны. На разработку профессор потратит около одного миллиона рублей.

"Не скажу точно, сколько лет потратил на этот проект, я всю жизнь провел в науке и каждый следующий проект выходит из предыдущих трудов. В этом вся моя жизнь, а научная деятельность – это ежедневный кропотливый труд", - сказал Николай Абрамов.

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# аграрии , Аграрный университет Северного Зауралья , гранты , наука , сельское хозяйство , сельхозпроизводители

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