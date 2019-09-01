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Сильнейшая магнитная буря обрушилась на Землю

Общество, 14:20 01 сентября 2019

depositphotos.com ©designprojects | Фото: depositphotos.com ©designprojects

Магнитная буря в 6 баллов уровня G2 накрыла Землю 1 сентября. Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца она продлится два дня, пишут "Метеовести".

С 3 по 5 сентября магнитная буря пойдет на спад, а 6 и 7-го числа - снова усилится, но не достигнет нынешней силы. Далее в сентябре, по текущему прогнозу, геомагнитный фон будет в пределах нормы.

Чтобы снизить негативный эффект, врачи советуют в дни пиковой геомагнитной активности высыпаться, придерживаться здорового образа жизни, чаще гулять на воздухе, но по возможности отказаться от физических нагрузок.

Особое внимание своему здоровью советуют уделить гипертоникам: в дни магнитных бурь возможны резкие скачки давления. Проблемы со здоровьем могут возникнуть и у тех, кто страдает нервными или психическими заболеваниями.

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