Сильнейшая магнитная буря обрушилась на Землю

| Фото: depositphotos.com ©designprojects | Фото: depositphotos.com ©designprojects

Магнитная буря в 6 баллов уровня G2 накрыла Землю 1 сентября. Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца она продлится два дня, пишут "Метеовести".

С 3 по 5 сентября магнитная буря пойдет на спад, а 6 и 7-го числа - снова усилится, но не достигнет нынешней силы. Далее в сентябре, по текущему прогнозу, геомагнитный фон будет в пределах нормы.

Чтобы снизить негативный эффект, врачи советуют в дни пиковой геомагнитной активности высыпаться, придерживаться здорового образа жизни, чаще гулять на воздухе, но по возможности отказаться от физических нагрузок.

Особое внимание своему здоровью советуют уделить гипертоникам: в дни магнитных бурь возможны резкие скачки давления. Проблемы со здоровьем могут возникнуть и у тех, кто страдает нервными или психическими заболеваниями.