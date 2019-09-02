На улице Тимофея Чаркова отключат светофоры

Три светофора отключат в Тюмени 2 сентября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 до 17 часов объект в районе школы № 58 на ул. Домостроителей. А с 9 до 17 часов не будут работать светофоры на ул. Тимофея Чаркова в районах ДНТ "Трудовик" и п. Матмассы.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.