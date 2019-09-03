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Сотрудники ТюмГУ расскажут о тюменском Дон Кихоте

Общество, 11:03 03 сентября 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Лекцию "Тюменский Дон Кихот" прочтут в лектории музейного комплекса им. И. Я. Словцова сотрудники ТюмГУ 5 сентября, начало в 18 часов, сообщают организаторы.

Лекция посвящена Константину Высоцкому – первому тюменскому фотографу, литографу, создателю первой городской газеты, отцу тюменской рекламы и, главное, родоначальнику тюменской книжности.

Посетители узнают о том, какое отношение имеет Высоцкий к тюменскому пароходству, железной дороге и сибирскому искусству, о виртуальном памятнике Высоцкому и о многом другом.

Лекторы: доктор филологических наук, профессор ТюмГУ Наталья Дворцов; заместитель директора Библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ Елена Ульянова; специалист по библиотечно-выставочной работе БМК ТюмГУ Вера Литовченко.

Лекторий в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) будет проходить каждый четверг месяца в 18 часов. Вход свободный. Телефоны для справок: 45-35-90, 45-09-93 доб. 115

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# лекция , музей Словцова

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