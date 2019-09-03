Начался дополнительный период для сдачи ЕГЭ-2019

| Фото: Рособрнадзор | Фото: Рособрнадзор

392 учащихся Тюменской области сдадут ЕГЭ в дополнительный период. Из них 78 напишут экзамен по русскому языку 3 сентября, 314 - математику 6 сентября, сообщает региональный департамент образования и науки.

"Как правило, в дополнительный период ЕГЭ сдают выпускники, которые не смогли попасть в основную волну по уважительной причине, или те, кто не сдал один обязательный предмет", - рассказала пресс-секретарь депобразования Евгения Самохвалова.

Всего по стране более 2 тыс. участников сдадут ЕГЭ по русскому языку. О готовности к экзаменам рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Он отметил, что в дополнительные сроки к проведению экзаменов предъявляются такие же серьезные меры, как и в основной период.

"К проведению ЕГЭ в сентябре мы предъявляем такие же серьезные требования, как и к основному периоду: экзамены в дополнительные сроки должны быть проведены на высоком организационном уровне, прозрачно и объективно", - заявил он.

Добавим, 6 сентября учащиеся сдадут ЕГЭ по математике базового уровня.

Анжела Лебедева