  • 3 сентября 20193.09.2019вторник
  • USD66,6235
    EUR73,1726
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер северо-восточный

Начался дополнительный период для сдачи ЕГЭ-2019

Общество, 11:36 03 сентября 2019

Рособрнадзор | Фото: Рособрнадзор

392 учащихся Тюменской области сдадут ЕГЭ в дополнительный период. Из них 78 напишут экзамен по русскому языку 3 сентября, 314 - математику 6 сентября, сообщает региональный департамент образования и науки.

"Как правило, в дополнительный период ЕГЭ сдают выпускники, которые не смогли попасть в основную волну по уважительной причине, или те, кто не сдал один обязательный предмет", - рассказала пресс-секретарь депобразования Евгения Самохвалова.

Всего по стране более 2 тыс. участников сдадут ЕГЭ по русскому языку. О готовности к экзаменам рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Он отметил, что в дополнительные сроки к проведению экзаменов предъявляются такие же серьезные меры, как и в основной период.

"К проведению ЕГЭ в сентябре мы предъявляем такие же серьезные требования, как и к основному периоду: экзамены в дополнительные сроки должны быть проведены на высоком организационном уровне, прозрачно и объективно", - заявил он.

Добавим, 6 сентября учащиеся сдадут ЕГЭ по математике базового уровня.

Анжела Лебедева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дополнительные сроки , ЕГЭ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:09 03.09.2019Ведущие ученые прочтут в ТИУ лекции по развитию топливно-энергетического комплекса
11:58 03.09.2019Тюменские школьники присоединились ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
11:47 03.09.2019Строительство спортивных объектов и дорог обсудили в Увате
11:36 03.09.2019Начался дополнительный период для сдачи ЕГЭ-2019