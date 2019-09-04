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Волейболистки Тюмени проведут домашний турнир

Спорт, 09:35 04 сентября 2019

Волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: Волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте

Волейболистки "Тюмень-ТюмГУ" проведут домашний турнир в конце сентября. Подопечные Натальи Васильченко начнут с игры в Ишиме, сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

Соревнования пройдут с 27 по 29 сентября. Утвержден предварительный состав участников. В гости к тюменкам приедут куйбышевский "Олимп", "Омь-СибГУОР" из Омска и петропавловский "Куаныш" из Казахстана. Все соперники по разу сыграют между собой.

Турнир в Ишиме станет отличной проверкой для тюменок, которые 11 октября стартуют в чемпионате российской высшей лиги "А".

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