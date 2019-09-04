В Тюменской области убрана почти треть посевных площадей

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Без малого 200 тыс. га посевных площадей убрано в Тюменской области на утро 4 сентября. Об этом на заседании комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

"Это 29,7% от запланированного, - пояснил он. – В 2018 году на этот день было убрано 13% посеянного. Но мы больше ориентируемся на показатели более характерного 2017 года, когда уборочная кампания в регионе приблизилась к своему экватору - 46%. И до начала прошлой недели мы шли по этому графику. Дожди по всей территории области немного сдержали ход уборочной, но сегодня практически все хозяйства муниципалитетов снова приступили к обмолоту зерновых. Лидером нынешней уборочной кампании остается Упоровский муниципальный район, где убрано уже более половины всех площадей".

Борис Олейник