Тюменские депутаты проверяют ход капремонта кровли многоквартирных домов

| Фото: https://duma.tyumen-city.ru/ | Фото: https://duma.tyumen-city.ru/

Более полусотни крыш осмотрят депутаты Тюменской городской думы на предмет качества выполненных работ до 16 сентября, сообщает информационно-аналитический отдел гордумы.

Рабочая группа, в которую входят народные избранники, представители горадминистрации, службы технического заказчика и Фонда капремонта многоквартирных домов Тюменской области, специалисты подрядных организаций и управляющих компаний, уполномоченные из числа собственников жилья, планирует осмотреть объекты в 19 избирательных округах, чтобы определиться с приоритетами.

"Часть работ в этом году в силу погодных условий завершить не удастся, – констатировал заместитель главы Тюмени Павел Перевалов. – С учетом того, что план по капремонту огромный – около 700 домов ежегодно, переходящие объекты все равно будут. В этом случае необходимо законсервировать объект, чтобы возобновить работы весной".

Таким образом, комиссия должна решить, как поступить в каждом случае, когда ремонт кровли завершить до сезона дождей не удастся.

4 сентября в рамках первого объезда домов рабочая группа осмотрела кровли на семи объектах. Нарекания есть к одному подрядчику: все недочеты он пообещал устранить в течение двух недель.