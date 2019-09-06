В выходные в Тюмени будет тепло и солнечно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплая и солнечная погода ожидается в Тюмени в выходные 7 и 8 сентября.

По данным центра Фобос, в субботу, 7 сентября, воздух в областной столице прогреется до плюс 19 градусов, небо будет солнечным.

В воскресенье, 8 сентября, дневная температура воздуха составит плюс 17 градусов, дождей в этот день не ожидается.

Не изменится погода и в начале следующей недели. 9 и 10 сентября ожидается переменная облачность, в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16 градусов.

Любовь Голышева