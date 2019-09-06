  • 6 сентября 20196.09.2019пятница
  • USD66,0528
    EUR72,8761
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер северный

В выходные в Тюмени будет тепло и солнечно

Общество, 09:46 06 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплая и солнечная погода ожидается в Тюмени в выходные 7 и 8 сентября.

По данным центра Фобос, в субботу, 7 сентября, воздух в областной столице прогреется до плюс 19 градусов, небо будет солнечным.

В воскресенье, 8 сентября, дневная температура воздуха составит плюс 17 градусов, дождей в этот день не ожидается.

Не изменится погода и в начале следующей недели. 9 и 10 сентября ожидается переменная облачность, в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16 градусов.

Любовь Голышева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:30 06.09.2019На улице Профсоюзной в Тюмени убрали автобусную полосу
10:19 06.09.2019Выставка живописи и фотографий покажет тюменцам "Яркие краски мира"
09:46 06.09.2019В выходные в Тюмени будет тепло и солнечно
09:13 06.09.2019Шестьдесят миллионов рублей освоит Уватский район по программе капремонта многоквартирников