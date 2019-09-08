Жители Винзилей и Каскары выбирают депутатов укрупненного муниципального образования

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Жители Винзилей и Каскары в Тюменской районе впервые выбирают депутатов укрупненного муниципального образования.

Ранее Тюменская областная дума приняла закон об укрупнении муниципалитетов. В Каскаринское муниципальное образование входят теперь Борки и Созоново. Оно получило статус сельского поселения с административным центром в Каскаре.

Поселок Винзили и Нижнепышминское муниципальное образование также объединились в единое укрупненное муниципальное образование.

Всего выборы в Тюменском районе проходят в 12 муниципальных образованиях. Жители выбирают 131 депутата. В списках избирателей – более 57 тыс. человек.

В целом в Тюменской области проходит 41 избирательная кампания, и 37 из них - на уровне сельских поселений.

Любовь Голышева