Жители Винзилей и Каскары выбирают депутатов укрупненного муниципального образования
Жители Винзилей и Каскары в Тюменской районе впервые выбирают депутатов укрупненного муниципального образования.
Ранее Тюменская областная дума приняла закон об укрупнении муниципалитетов. В Каскаринское муниципальное образование входят теперь Борки и Созоново. Оно получило статус сельского поселения с административным центром в Каскаре.
Поселок Винзили и Нижнепышминское муниципальное образование также объединились в единое укрупненное муниципальное образование.
Всего выборы в Тюменском районе проходят в 12 муниципальных образованиях. Жители выбирают 131 депутата. В списках избирателей – более 57 тыс. человек.
В целом в Тюменской области проходит 41 избирательная кампания, и 37 из них - на уровне сельских поселений.
Любовь Голышева