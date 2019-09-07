Роскачество: россияне предпочитают товары со Знаком качества

| Фото: министерство сельского хозяйства Московской области | Фото: министерство сельского хозяйства Московской области

Большая часть российских потребителей, около 56%, предпочтут продукцию промаркированную Знаком качества. Половина респондентов признали, что купят товар повышенного качества, даже если он дороже, сообщает Роскачество.

Опрос проходил во всех федеральных округах страны. По результатам исследования, главным источником информации о качестве продукции служат данные на ее упаковке. 72% опрошенных, в первую очередь, обращают внимание на срок годности товара, 65% - на дату изготовления, 39% - на состав, 34% - на объём, 30% - на торговую марку, 19% - на соответствие ГОСТу и страну-изготовителя.

Помимо данных на упаковке, о качестве продукции узнают из рекомендаций родственников и друзей (35%), продавцов (20%), отзывов в интернете (14%), СМИ (11%) и других источников, например, сайтов организаций, работающих в сфере оценки качества товаров и услуг (4%).