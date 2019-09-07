"Родительский патруль" в Тюмени помогает юным пешеходам

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

"Родительские патрули" в Тюмени выступили с призывом к снижению скорости у образовательных учреждений в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В первые дни учебного года они призывают автомобилистов, чьи маршруты проходят вблизи учебных заведений, снижать скорость перед переходами.

Активисты родительской общественности проводят для школьников инструктажи дорожной безопасности, знакомят с безопасными маршрутами "Дом-школа-дом", обращая внимание детей, на то, что даже при переходе проезжей части по пешеходному переходу, необходимо убедиться, что автомобили на каждой полосе для движения остановились и пропускают пешеходов.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

При помощи ярких растяжек с призывами #ДорогавШколу и #СбавьтеСкорость автоинспекторы, участники "Родительских патрулей" и школьники призывают водителей снижать скорость перед пешеходными переходами.

В течение учебного года представители тюменских "Родительских патрулей" будут встречать группы детей и сопровождать их до жилых массивов.