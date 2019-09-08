В тюменские сады приходит актинидия дальневосточная

| Фото: expo72.ru | Фото: expo72.ru

У тюменских садоводов все большую популярность приобретает актинидия дальневосточная. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала садовод Светлана Гаврилова.

"Несмотря на то, что актинидия дальневосточная известна давно и даже выведено много новых сортов, она все еще остается экзотическим, неизвестным многим дачникам растением. Те, кто хотел бы посадить эту поливитаминную лиану у себя на участке должен уже сегодня позаботиться об этом, - пояснила она. – Это растение хорошо подходит для тюменских садов – оно нетребовательно к уходу, хорошо растет в тени".

Актинидию используют в разных странах мира и как вкусную ягоду, и как лекарственное средство. Например, в Китае даже листья лианы принимают против цинги. По словам Ивана Мичурина, "актинидия по качеству своих плодов, ее устойчивости к различным болезням совершенно вытеснит виноград…". Ее исключительные свойства ставят лиану в один ряд с киви, шиповником и лимоном.

"Для получения плодов нужно обязательно на 5-6 женских растений посадить одно мужское, - пояснила он. - Но если растение и не плодоносит у него полезно все – листья, стебли. Получаются очень вкусные витаминные чаи и компоты".

Среди недостатков актинидии специалисты отмечают ранневесеннее распускание почек. В некоторых районах в период весенних морозов почки лианы не выдерживают низкой температуры и отмирают. Для сохранения урожая необходимо предпринимать меры по утеплению.

Специалисты также напоминают тюменским дачникам и садоводам о том, что сентябрь – это время посадок и других многолетних цветов, кустарников и плодовых деревьев.

Борис Олейник