Тюменские предприятия - участники международной строительной выставки KazBuild 2019

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Тюменские предприятия приняли участие в 26-ой международной строительной и интерьерной выставке KazBuild 2019. Одна из самых крупных мировых площадок собрала около трёхсот представителей строительной отрасли из более чем 20 стран.

"При поддержке областного правительства и центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области был организован большой стенд нашего региона, - говорит инженер завода "Профмодуль" Клаус Шольц. - Сейчас наш завод кровельных и фасадных материалов единственный производитель огнестойких PIR панелей в Уральском федеральном округе и эта выставка как нельзя лучше отвечает планам по расширению поставок продукции, в том числе и за пределы страны".

В течение трех дней в Алматы на огромной площадке около шести тысяч квадратных метров за внимание покупателей боролись 325 брендов.

"Мы уже поставляли свою продукцию в Казахстан и хотели бы продолжения сотрудничества. Все предпосылки для этого есть. В наших тюменских сэндвич-панелях высказали заинтересованность несколько предприятий", - рассказал Клаус Шольц.