В Роскачестве рассказали, почему не стоит мыть мясо и яйца

rskrf.ru rskrf.ru

Перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением, назвали специалисты Роскачества.

В первую очередь, это мясо любого вида, потому что в ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне, попадают на чистую посуду или в пищу, тем самым угрожая здоровью. Такие бактерии можно уничтожить только за счет длительной термообработки.

Также не рекомендуется мыть яйца. Их скорлупа имеет пористую структуру, тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая защищает от попадания внутрь микробов. Мытье может удалить защитный слой, тогда бактерии проникнут за скорлупу.

Не стоит мыть и грибы в упаковке. Из-за воды они теряют часть вкуса и аромата, подвергаются риску быстро испортиться, так как хорошо впитывают влагу. Вместо этого лучше протереть их влажной тканью и срезать поврежденные участки. Если процесс приготовления не предполагает высокой термической обработки, грибы можно ошпарить в кипятке.

Обязательно нужно мыть: рыбу, фрукты и овощи, очищенный картофель, рис, бобовые.