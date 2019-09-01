Фильм "Гарри Поттер и философский камень" на английском языке покажут тюменцам

| Фото: "Библиотека на Червишевском тракте Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Библиотека на Червишевском тракте Тюмень" во ВКонтакте

Показ расширенной версии фильма "Гарри Поттер и философский камень" проведет клуб любителей Гарри Поттера в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) в Тюмени 14 сентября в 15 часов.

Пришедшие на встречу увидят фильм на английском языке с русскими субтитрами. Как заверили организаторы, это будет не просто просмотр, а изучение особенностей иностранного языка. Участники встречи узнают, какое значение принимают те или иные фразовые глаголы в зависимости от ситуации и ознакомятся с устойчивыми выражениями на английском языке.

"Многим, кто изучает английский язык, часто не хватает живого языка. Хотя фильм не является беседой с носителем, такой опыт поможет узнать произношение, почувствовать особенности языка, а информационные добавки в титрах и информационных материалах, которые будут на мероприятии, смогут дать больше информации нашим участникам", — поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" руководитель клуба Кирилл Дорошев.

Тюменский клуб любителей Гарри Поттера основан в 2014 году. "Наш клуб призван объединить людей, увлеченных волшебным миром Гарри Поттера, и дать им место для общения с единомышленниками в приятной атмосфере, завести новые знакомства и найти друзей. В группе насчитывается более 250 участников. Наши мероприятия проходят в среднем раз в три-пять недель. Обычно это встречи, на которых мы пьем чай, играем в игры, проводим конкурсы и викторины", — рассказал Кирилл Дорошев.

Вход на показ свободный.

Инна Пахомова