"Транснефть – Сибирь" готова к осенне-зимнему периоду

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" завершило комплекс мероприятий по подготовке производственных объектов к осенне-зимнему периоду. Соответствующие работы выполнены на объектах линейной части магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций.

Специалисты подразделений провели сезонное обслуживание 2 тыс. 333 ед. запорной арматуры на линейной части магистральных нефтепроводов с проверкой на полное открытие и закрытие, проверку 489 систем телемеханики линейной части, осмотр и техническое обслуживание 5 тыс. 770,6 км высоковольтной линии электропередачи ВЛ-6/10кВ. На площадочных объектах подготовлен к работе 151 резервуар для хранения нефти, проверены 107 вертикальных подпорных агрегатов, выполнена ревизия 222 фильтров-грязеуловителей с промывкой нефтью дренажных линий.

Особое внимание уделили подготовке производственных объектов к отопительному сезону 2019-2020 годов. В том числе отремонтировано около 13 км тепловых сетей с применением пенополиуритановой изоляции, позволяющей сократить до минимума тепловые потери. Для повышения энергоэффективности котельных в Урайском и Тюменском управлении магистральных нефтепроводов (УМН) сделали капитальный ремонт 6 котлов КВ-ГМ-2,0-95 мощностью 2 МВт с заменой дымогарных и жаровых труб.

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Муген" Тобольского УМН заменили два котла теплопроизводительностью 2 МВт (КПД 80 %) на жаротрубный котел мощностью 3,15 МВт (КПД 92,5 %). Преимущества последнего: низкая теплонапряженность топки водогрейного котла, небольшое гидравлическое сопротивление котла и высокий КПД, что гарантирует высокую эксплуатационную эффективность котлов и экономичность.

Построили и ввели в эксплуатацию блочно-модульные котельные на производственных площадках ЛПДС "Сетово" мощностью 5 МВт российского производства с двумя жаротрубным котлами ТТ-100 (КПД 94,8 %) и ЛПДС "Конда" производства "Транснефтьмаш" с установленной мощностью 8 МВт с водогрейными котлами КВ-ГМ-2,0-95 (КПД 94,2 %).

Также на объектах Тобольского и Нефтеюганского УМН внедрили 16 автоматизированных тепловых пунктов, позволяющих удаленно контролировать и регулировать параметры теплоносителя, соблюдать температурный режим в помещениях зданий и сооружений, не допускать утечки.

Реализация мероприятий в области энергосбережения, а также применение эффективных методов управления энергозатратами позволяет АО "Транснефть – Сибирь" добиться существенной экономии потребляемых энергетических ресурсов.

По результатам комплекса мероприятий компания получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду всех производственных подразделений.