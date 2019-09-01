АО "Газпром энергосбыт Тюмень" принимает на прямое обслуживание жильцов дома на Бабарынке

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Собственников и владельцев 195 квартир и двух нежилых помещений в многоквартирном доме (г. Тюмень, ул. Бабарынка, 65) примет на прямое энергосбытовое обслуживание АО "Газпром энергосбыт Тюмень". Причиной стала значительная просроченная задолженность управляющей компании, обслуживающей этот дом, сообщает пресс-служба АО "Газпром энергосбыт Тюмень".

Поскольку в течение года ООО "Жилье-2012" накопило перед энергетиками долг, превышающий 2,76 млн рублей, энергосбытовая компания в соответствии со статьей 157.2 Жилищного кодекса РФ воспользовалась своим правом прекратить неоплачиваемый управляющей компанией отпуск энергоресурса.

Собственникам жилья необходимо заключить договор с АО "Газпром энергосбыт Тюмень". Для этого требуется отправить на e-mail: tyumen_mro@energosales.ru сведения о показаниях приборов учета электроэнергии по состоянию на 01.10.2019 г. (ФИО собственника, адрес квартиры, наименование прибора учета электрической энергии, его номер и показания Т1 и Т2; в случае, если прибор учета не позволяет учитывать электроэнергию по зонам день и ночь, — Т общ).

После этого необходимо обратиться в центры обслуживания клиентов компании по адресам в г. Тюмени: ул. Дмитрия Менделеева, 12, ул. Хохрякова, 45 или ул. Рационализаторов, 20, стр. 1, с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов, в субботу - с 9 до 13 часов с документами, перечень которых указан в разделе "Порядок заключения договоров энергоснабжения" на официальном сайте АО "Газпром энергосбыт Тюмень". При заключении договора будет выдан лицевой счет, по которому в дальнейшем необходимо производить платежи за электроэнергию: первые платежные документы с новыми реквизитами собственники получат в ноябре 2019 года.

Отметим, что АО "Газпром энергосбыт Тюмень" предлагает для потребителей широкий спектр платежных сервисов. Так, оплатить электроэнергию можно будет, зарегистрировавшись в сервисе "Личный кабинет клиента" на официальном сайте поставщика, в мобильном приложении "ГЭТ ЛКК", работающем на платформе Android, без авторизации на страницах gesbt.ru/noregistr и gesbt.ru/m.

Для удобства потребителей компания также заключила договоры с крупнейшими банками, благодаря чему оплатить электроэнергию можно в отделениях, банкоматах, терминалах и через мобильные приложения ПАО Сбербанк, АО "Газпромбанк", ПАО "Запсибкомбанк", ПАО "Банк ФК Открытие", АО "Сургутнефтегазбанк" и посредством мобильных приложений.