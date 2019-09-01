Отдых тюменских детей в лагерях был комфортным и безопасным

| Фото: портала "Тюмень - наш дом" | Фото: портала "Тюмень - наш дом"

Пребывания детей в тюменских лагерях летом-2019 было комфортным и безопасным. Таковы выводы активистов федерального проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль", которые совместно с активистами федерального партийного проекта "Крепкая семья".

Они провели ряд мероприятий общественного мониторинга детских оздоровительных лагерей Тюменской области, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

"Народные контролеры" оценили 32 оздоровительных лагеря по части состояния их противопожарной безопасности, организации на территории лагерей охраны, ограждения земельных участков, состояния пляжей, корпусов для проживания, столовых, душевых, а также выполнение в лагерях санитарно-эпидемиологических норм и состояние систем водоснабжения, канализации и водостоков.

По результатам проведенных мероприятий нарушения обнаружены не были, лагеря в тюменском регионе соблюдали установленные требования. "Целью проведенного мониторинга была оценка, в первую очередь, безопасности детей, отдыхающих в детских лагерях, - сообщил один из координаторов региональных проектов Владимир Ульянов. - Этим летом мы видели, какое страшное событие из-за несоблюдения требований безопасности произошло в палаточном лагере в Хабаровском крае. Поэтому на период летней оздоровительной кампании к таким учреждениям должно быть особенно повышенное внимание, ведь мы поручаем им не только здоровье, но и, как выходит, жизнь детей. В ходе мониторинга была дана оценка комфортности пребывания детей в лагерях. Нареканий по каким-либо из пунктов требований к лагерям нет".