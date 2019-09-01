Молодежный театральный фестиваль "Живые лица" пройдет в Тюмени

Фото: www.mkrf.ru Фото: www.mkrf.ru

Молодежный театральный фестиваль "Живые лица" пройдет в Тюмени в одиннадцатый раз.

"Организаторы получили почти 70 предложений, но отобрали только десять. Принимающая сторона в течение трех дней может показать в МТЦ "Космос" лишь шестую часть из заявленного. До 2016 года событие проходило под флагом России, с частичным международным участием, и вот уже в третий раз свои безумные и трогательные постановки в Западную Сибирь собираются привезти иностранные коллективы", рассказала бессменный лидер "Живых лиц" Марина Жабровец.

Зрителям представят два заграничных спектакля: "Сладкая" Зеленогурского центра культуры (г. Зелена Гура, Польша) и "Идущая за предел" Teatr ZA (Хельсинки, Финляндия). Уже знакомые тюменцам по предыдущим встречам театральная компания "Окоем" из Екатеринбурга и Челябинский театр современного танца покажут "Сладкую вату" и "Несинхронно" соответственно. Челябинцы собирают в дорожный чемодан еще и внеконкурсную постановку "Одуванчики". Городской театр "Мираж" из Когалыма, театральная платформа "В Центре" из Екатеринбурга, "The ТЕАТР" из Уфы и два учебных театра – из ГИТИСа и ТГИКа – таковы претенденты на медали, сообщает "Тюменская область сегодня".

Есть предварительная договоренность с ректором ГИТИСа Григорием Заславским о том, что на фестиваль приедет команда молодых критиков - студентов театроведческого факультета. Они собираются обсуждать увиденное со зрителями и готовить развернутые рецензии.

Фестивальное жюри нынче возглавит театральный критик, заместитель художественного руководителя "Театра наций" Роман Должанский. Также в судейскую коллегию войдут Марина Жабровец, Сергей Осинцев - директор Тюменского драматического театра, и Ольга Пона - режиссер-балетмейстер, худрук Челябинского театра современного танца.