  • 14 сентября 201914.09.2019суббота
  • USD64,4711
    EUR71,5307
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер юго-западный

Пожилым тюменцам помогают сохранить интеллект и память

Общество, 12:43 14 сентября 2019

Фото: АНО центр "Третий возраст" во ВКонтакте

Реализация специального комплекса мероприятий, направленных на профилактику возрастных изменений, продолжается в Тюмени.

Современная форма работы способствует достижению одной из главных задач национального проекта "Демография" - увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни россиян до 67 лет. Еженедельно в областном геронтологическом центре на встречах со специалистами пожилые тюменцы старше 70 лет постигают навыки самостоятельной профилактики когнитивных нарушений, поддержания жизненной активности и организации досуга, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Справиться с негативными возрастными проявлениями им помогают занятия адаптивной физкультурой и психологические тренинги. На них пожилые люди тренируют память, мышление, воображение, развивают мелкую моторику. В общении со сверстниками у представителей старшего поколения расширяется кругозор, улучшается настроение, повышается уверенность в своих силах.

В течение всего курса занятий в группе по профилактике возрастных изменений 70+ пожилые люди получают помощь квалифицированных психологов, социальных работников, а также приглашенных узкопрофильных врачей и экспертов других областей. Как отмечают специалисты, профилактика когнитивных изменений - наиболее действенный способ, позволяющий избежать тяжелых последствий, таких как деменция, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона.

Занятия проходят в течение трех месяцев, три раза в неделю по адресу: г.Тюмень, Солнечный проезд, 10/1. Длительность одного занятия 3 часа.

Занятия бесплатны и планируются по мере комплектования группы. Чтобы стать участником, необходимо подать письменное заявление. Подробная информация по телефонам: (3452) 64-66-61, (3452)64-66-16.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 14.09.2019Фестиваль "Том Сойер фест" завершается в Тюмени
15:02 14.09.2019Тюменский СУП - один из самых ярких проектов для предпринимателей в России, считает эксперт
14:48 14.09.2019Тюменский район готовится к отопительному сезону
14:21 14.09.2019Более тысячи старшеклассников охватил первый тур краеведческого фестиваля в Тюмени