Пожилым тюменцам помогают сохранить интеллект и память

Фото: АНО центр "Третий возраст" во ВКонтакте Фото: АНО центр "Третий возраст" во ВКонтакте

Реализация специального комплекса мероприятий, направленных на профилактику возрастных изменений, продолжается в Тюмени.

Современная форма работы способствует достижению одной из главных задач национального проекта "Демография" - увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни россиян до 67 лет. Еженедельно в областном геронтологическом центре на встречах со специалистами пожилые тюменцы старше 70 лет постигают навыки самостоятельной профилактики когнитивных нарушений, поддержания жизненной активности и организации досуга, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Справиться с негативными возрастными проявлениями им помогают занятия адаптивной физкультурой и психологические тренинги. На них пожилые люди тренируют память, мышление, воображение, развивают мелкую моторику. В общении со сверстниками у представителей старшего поколения расширяется кругозор, улучшается настроение, повышается уверенность в своих силах.

В течение всего курса занятий в группе по профилактике возрастных изменений 70+ пожилые люди получают помощь квалифицированных психологов, социальных работников, а также приглашенных узкопрофильных врачей и экспертов других областей. Как отмечают специалисты, профилактика когнитивных изменений - наиболее действенный способ, позволяющий избежать тяжелых последствий, таких как деменция, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона.

Занятия проходят в течение трех месяцев, три раза в неделю по адресу: г.Тюмень, Солнечный проезд, 10/1. Длительность одного занятия 3 часа.

Занятия бесплатны и планируются по мере комплектования группы. Чтобы стать участником, необходимо подать письменное заявление. Подробная информация по телефонам: (3452) 64-66-61, (3452)64-66-16.